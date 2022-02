Designación de Julio ‘Coyote’ Rivera en el IPD tendría irregularidades, denuncia la Contraloría

En la mira. El último mes de enero la designación del exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte causó una gran impresión en el mundo del deporte peruano. El exmediocampista fue escogido por el Ministerio de Educación, organismo al que está suscrito el máximo ente deportivo, como reemplazo del funcionario Gustavo San Martín Castillo, que había ejercido el cargo desde noviembre del 2019.

No obstante, para el momento de su designación, el exjugador nacional no contaba con la experiencia necesaria para ser parte de un cargo público de tal magnitud, cuyo requisito preliminar es la acreditación de experiencia en el área de gestión deportiva no menor de cuatro años.

En ese sentido, la Contraloría General de la República presentó los resultados del informe de evaluación de oficio que inició a raíz del nombramiento del excandidato al Congreso de Unión por el Perú. En la investigación se concluyó que Julio Rivera justificó la experiencia requerida con una constancia que contendría información inexacta.

La investigación del organismo señala que “el funcionario público designado en el cargo de presidente del Instituto Peruano del Deporte acreditó experiencia con una constancia que contendría información inexacta, lo que afectaría la transparencia y la correcta e idónea designación”.

Según el órgano fiscalizador, el exfutbolista presentó como prueba una constancia de su propia academia, con la que buscaba acreditar que tenía siete años dentro del rubro. Sin embargo, la Contraloría pudo verificar que el emprendimiento posee tan solo dos de formación, lo que invalidaría por completo al exjugador del cargo para el que fue designado.

Las conclusiones del informe ya se encuentran en el escritorio del actual ministro de Educación, Rosendo Serna, en cuya gestión se dio la polémica designación y que será el encargado de responder por las irregularidades del nombramiento de Rivera.

Finalmente, es de precisar que de la revisión de los documentos remitidos al OCI Minedu, no se ha obtenido evidencia de algún otro documento donde se acredite la experiencia laboral consignada en su hoja de vida, salvo la declaración jurada suscrita el 18 de enero de 2022, por el señor Julio Cesar Rivera Gonzales.