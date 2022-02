EN VIVO Cienciano vs. ADT ONLINE por la Liga 1 2022 vía Gol Perú

Cienciano vs. ADT EN VIVO se miden este domingo 20 de febrero en el Inca Garcilaso de la Vega por la tercera fecha de la Liga 1 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Gol Perú, y vía streaming lo podrás ver por la señal de Movistar Play desde las 7.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Cienciano vs. ADT: ficha del partido

Liga 1 2022 - Fecha 3 Cienciano vs. ADT ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 20 de febrero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Inca Garcilaso de la Vega ¿Dónde lo transmiten? Gol Perú y Movistar Play

Cienciano vs. ADT: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Jesús Cartagena Asistente 1 Jesús Sánchez Asistente 2 Omar Vega Cuarto árbitro Alberto Paz

¿A qué hora juegan Cienciano vs. ADT?

En todo el territorio peruano, el cotejo Cienciano vs. ADT se disputará a partir de las 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. ADT?

La señal encargada de televisar el encuentro Cienciano vs. ADT será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Cienciano vs. ADT, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Cienciano vs. ADT y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Cienciano vs. ADT ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Cienciano vs. ADT por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Cienciano vs. ADT?

Cienciano y ADT se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario deportivo se ubica en la ciudad de Cusco y fue inaugurado en 1958. Asimismo, tiene capacidad para recibir hasta 42.056 espectadores.