¿Cómo ver por Fútbol Libre el Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors vs. Rosario Central por Fútbol Libre forma parte de la Copa de la Liga de Argentina, y se realizará este domingo 20 de febrero desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora de Argentina) desde el estadio José Amalfitani de la ciudad de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe. El controvertido periodista deportivo Martín Liberman ha criticado al peruano Carlos Zambrano tras ser confirmado como titular en este importante compromiso.

Aquí podrás conocer datos vitales acerca de este cotejo, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones y cómo poder seguir el partido EN VIVO, ONLINE y gratis por medio de la plataforma Fútbol Libre.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Rosario Central?

Boca Juniors vs. Rosario Central se verán las caras por el fútbol argentino desde las 5.15 p. m. en las instalaciones del estadio José Amalfitani este domingo 20 de febrero. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 6.15 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Rosario Central?

Las siguientes señales transmitirán el Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO:

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver Boca Juniors vs. Rosario Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Rosario Central en Futbol libre?

Debes seguir estos pasos para poder ver este cotejo por Fútbol Libre:

Ingresa a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Rosario Central en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Futbol libre por internet gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online. Una vez dentro de la plataforma, podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Rosario Central

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdos, Rojo, Fabra; Gonzáles, Campuzano, Fernández; Salvio, Benedeto, Villa.

Rosario Central: Servio; Martínez, Almada, Báez, Blanco; Ojeda, Montoya, Vecchio, Infantino; Ruben, Gamba.