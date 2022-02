River Plate vs. Newell’s EN VIVO ONLINE: empatan 0-0 por la Copa de la Liga Profesional

River Plate vs. Newell’s Old Boys chocan por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional 2022. El encuentro se dará en el estadio Marcelo Bielsa y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy del fútbol argentino.

River Plate vs. Newell’s EN VIVO HOY: TRANSMISIÓN del partido

En Vivo: River Plate vs. Newell’s 20:25 Minuto 45: ¡Termina el primer tiempo! River no ha conseguido hacer daño a Newell's y así acaba los primeros '45 minutos, sin goles en el marcador. 20:16 Minuto 41: Reacciona la Lepra Newell's se recupera e intenta atacar sin mucho éxito, pero le roba la pelota a River. 20:10 Minuto 37: Ufff Enzo Fernández lanza un centro de pelota parada complicado a media altura y casi se mete en el arco de Arboleda 20:10 Minuto 33: Avanza River Los rojinegros han retrocecido y regalado la pelota a River, que está jugando en campo contrario. 20:05 Minuto 31: ¡Avisó River! La primera jugada letal millonaria llegó tras una gran corrida de Barco y un remate al palo de Simón. 20:03 Minuto 27: No puede River El millonario no consigue hacerse con la pelota ni hacer daño al arco leproso. 20:00 Minuto 23: Tarjeta amarilla Pablo Pérez es amonestado tras una dura entrada sobre Barco. 19:57 Minuto 21: cambio en River Se retira David Martínez por lesión e ingresa Jonatan Maidana. 19:50 Minuto 17: Primer tiro González saca un zurdazo de larga distancia, pero la pelota se va apenas desviado. 19:49 Minuto 14: Defensas férreas Las respectivas sagas defensivas están atentas y no dejan pasar a ningun atacante. 19:46 Minuto 11: Se traba el juego El mediocampo está peleado y ninguno de los dos clubes logra tener alguna opción clara de gol poque no llega a 3/4 de cancha rival. 19:43 Minuto 8: No pueden Duelo trabado, ambos presionan y no arriesgan nada para no perder el esférico. 19:43 Minuto 5: Intenta River Los millonarios quieren tener la pelota, pero los locales no se la ceden. 19:35 Minuto 2: la tiene la Lepra Los de Rosario intentan manejar la pelota ante la intensa presión millonaria. 19:35 ¡Comenzó el partido! El árbitro hace sonar su silbato e inicia el duelo entre River Plate y Newell's. 19:10 Así formará River Plate El once inicial de los millonarios contra Newell's: Armani; Rojas, Pírez, Martínez; Gómez; Pérez, Fernández; Simón, Pochettino, Barco; y Álvarez. 19:10 Así formará Newell's Este será el once titular de la Lepra ante River: Arboleda; Méndez; Lema, Ditta, Vangioni; Fernández, Castro, Pérez; garro, García y Gonzáles.

River Plate vs. Newell’s: la previa

El Millonario, vigente campeón, tiene tres puntos y visitará a Newell’s Old Boys, con idéntica puntuación, con el objetivo de ganar y asumir el liderato junto a Argentinos Juniors, que está en la cima de la Zona A con seis unidades.

Argentinos Juniors, dirigido por el exzaguero del Barcelona Gabriel Milito, cerrará la jornada el martes ante el Racing Club de Fernando Gago tras conocer el resultado del partido entre River y Newell’s.

Con información de EFE.

River Plate vs. Newell’s: ficha del partido

Partido River Plate vs. Newell’s Old Boys ¿Cuándo juegan? HOY 20 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Marcelo Bielsa ¿En qué canal? ESPN y Star+

¿A qué hora juegan River Plate vs. Newell’s Old Boys?

River Plate vs. Newell’s se verán las caras por la liga argentina desde las 7.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Marcelo Bielsa este domingo 20 de febrero. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

¿Qué canales transmiten el River vs. Newell’s?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO River Plate vs. Newell’s Old Boys vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Newell’s ONLINE GRATIS?

Para ver River Plate vs. Newell’s por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver River Plate vs. Newell’s?

Para acceder a Star Plus y ver River Plate vs. Newell’s, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible