NBA All Star 2022: ¿cómo y dónde ver el duelo Team LeBron vs. Team Durant?

El juego de Team LeBron vs. Team Durant por el NBA All-Star 2022 se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 y Star Plus a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el punto a punto irá a través de La República Deportes.

La NBA pasará la página de un último Juego de las Estrellas en el que tuvo que concentrar sus actividades en una sola jornada, sin apenas público y con sus figuras participando a regañadientes. El evento de este año se parecerá mucho más a la antigua normalidad, con un formato de fin de semana y los aficionados rebosando de nuevo las gradas.

Team LeBron vs. Team Durant serán los equipos que se enfretarán en el All Star. Foto: NBA

¿Cómo llega el Team LeBron ante Team Durant?

LeBron James, tomándose un respiro de la convulsa temporada de sus Lakers, capitaneará a uno de los dos equipos como viene haciendo desde que la NBA eliminó en 2018 el sistema de división por conferencias. A sus 37 años, el ‘Rey’ participará en su 18º All-Star Game, con lo que igualará a Kobe Bryant en el segundo lugar del ranking de selecciones.

A la hora de repartirse a sus compañeros, LeBron eligió a tres titulares reconocidos con el premio MVP -Giannis Antetokounmpo (Bucks), Steph Curry (Warriors) y Nikola Jokic (Nuggets)- así como al veterano DeMar DeRozan (Bulls).

¿Cómo llega el Team Durant ante Team LeBron?

El otro combinado estará capitaneado por segundo año consecutivo por Kevin Durant, que de nuevo se lo perderá por lesión. ‘KD’ optó por un quinteto más joven con Joel Embiid (Sixers), Trae Young (Hawks), Jayson Tatum (Celtics), Andrew Wiggins (Warriors) y Ja Morant (Grizzlies), estos dos últimos debutantes en el Juego de las Estrellas.

El Team Durant contará con otras promesas que brillarán por primera vez, como LaMelo Ball (Hornets), cuarto jugador más joven en participar en el evento, con el deseo de acabar con la hegemonía del equipo de LeBron, que se ha impuesto en las cuatro ediciones previas.

Con información de AFP.

NBA All-Star 2022 Team LeBron vs. Team Durant: ficha del juego

Team LeBron vs. Team Durant NBA All-Star 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 20 de febrero ¿Dónde? Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Team LeBron vs. Team Durant por el NBA All-Star 2022?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver Team LeBron vs. Team Durant por NBA All-Star 2022 EN VIVO ONLINE GRATIS?

NBA All-Star 2022 en Perú: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Argentina: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022en Estados Unidos: : TNT y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Bolivia: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Brasil: ESPN

NBA All-Star 2022 en Chile: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Colombia: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Ecuador: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022en Paraguay: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Uruguay: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en Venezuela: ESPN 2, Star Plus y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en México: Canal 5, ESPN, TNT y NBA League Pass

NBA All-Star 2022 en España: NBA League Pass.

¿Dónde sintonizar ESPN 2 para ver el NBA All-Star 2022?

Si deseas seguir el partido Team LeBron vs. Team Durant por el canal ESPN 2, sintoniza las siguientes señales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver el NBA All-Star 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego de NBA All-Star 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el NBA All-Star 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el NBA All-Star 2022 debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

NBA All-Star 2022: probables alineaciones

Team LeBron : LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) y Nikola Jokic (Denver Nuggets).

: LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) y Nikola Jokic (Denver Nuggets). Team Durant : Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics), Andrew Wiggins (Golden State Warriors), Trae Young (Atlanta Hawks).

¿Dónde se jugará el partido de Team LeBron vs. Team Durant?

El lugar donde se disputará el juego Team LeBron vs. Team Durant por el NBA All-Star 2022 es el Estadio Rocket Mortgage FieldHouse, ubicado en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio, Estados Unidos.