EN VIVO Boca Juniors vs. Rosario Central: mira AQUÍ el partido por la Liga Profesional

VER Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO se enfrentan este domingo 20 de febrero por la Copa de la Liga Profesional a partir de las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) en el Estadio José Amalfitani. El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de TNT Sports, ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Boca Juniors vs. Rosario Central: previa

Boca Juniors debutó con un empate 1-1 ante Colón, equipo que consiguió la igualdad en los últimos minutos tras ser superado durante casi todo el partido, y después le ganó con autoridad a Aldosivi por 1-2. Los xeneizes apelaran a la velocidad del colombiano Sebastián Villa y a la habilidad del retornado artillero Darío Benedetto.

Por su parte, Rosario Central llega a este encuentro tras vencer por 1-0 a Vélez Sarfield con gol de Cristian Báez a los 56 minutos. En la primera fecha empataron 1-1 ante Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona. Ambos equipos se han enfrentado en 156 oportunidades, lo que dejó un saldo favorable para Boca de 66 victorias, 38 empates y 49 derrotas.

Boca Juniors vs. Rosario Central: posibles alineaciones

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Zambrano, Fabra; González, Campuzano, Fernández; Salvio, Benedetto y Villa.

Rosario Central: Servio; Martínez, Almada, Báez, Blanco; Montoya, Infantino, Ojeda; Vecchio, Ruben y Gamba.

Boca Juniors vs. Rosario Central: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Rosario Central ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de febrero ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio José Amalfitani ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO empezará a partir de las 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Argentina). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (ET): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO?

Perú: ESPN, Star Plus

Argentina: ESPN, TNT Sports

Colombia: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Bolivia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. Rosario Central vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Boca Juniors vs. Rosario Central?

Si quieres seguir en internet el Boca Juniors vs. Rosario Central, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.