Barcelona vs. Valencia EN VIVO: horario y canal de TV para seguir el duelo por LaLiga

Barcelona vs. Valencia EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 20 de febrero, por la fecha 25 de LaLiga Santander 2021-2022. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Mestalla y será transmitido desde las 10.15 a. m. (hora peruana) por la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con las incidencias y la recopilación de todos los goles.

Barcelona vs. Valencia: ficha del partido

LaLiga Santander Barcelona vs. Valencia ¿Cuándo juegan? Hoy, 20 de febrero ¿A qué hora juegan? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Mestalla ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Valencia: posibles alineaciones

Barcelona: Marc Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Ferran Torres y Luuk de Jong.

Marc Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Ferran Torres y Luuk de Jong. Valencia: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Omar Alderete, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá; Dimitri Foulquier, Ilaix Moriba, Carlos Soler, Bryan Gil; Hugo Duro y Gonçalo Guedes.

Barcelona vs. Valencia: la previa

Solo les sirve ganar. La fecha 25 de LaLiga Santander trajo resultados nada favorables para el Barcelona. Los triunfos del Atlético de Madrid y Villarreal ponen al equipo de Xavi Hernández contra las cuerdas y lo obliga a vencer a su rival de turno para seguir en la zona de clasificación a la Champions League.

El conjunto blaugrana viene de empatar ante el Napoli por la Europa League y necesita una victoria en el campeonato local para no perder terreno. La escuadra catalana tiene 39 unidades y, de conseguir un éxito en Mestalla, igualaría a los colchoneros en la cuarta casilla.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás se encuentran en la mitad de la tabla (puesto 12 con 30 puntos) y también necesitan sumar para acercarse a las plazas por competiciones europeas. Ante los culés esperan recuperarse de la derrota sufrida contra el Deportivo Alavés.

Barcelona vs. Valencia: historial reciente

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Valencia?

El duelo Barcelona vs. Valencia EN VIVO comenzará a las 10.15 a.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia EN VIVO?

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para que puedas disfrutar EN VIVO del enfrentamiento entre Barcelona vs. Valencia, debes conectarte a la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo seguir Barcelona vs. Valencia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona vs. Valencia por internet, sintoniza DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega el Barcelona vs. Valencia?

El duelo entre Barcelona vs. Valencia se desarrollará en el Estadio Mestalla, ubicado en la ciudad de Valencia, España. En dicho escenario, el conjunto che suele jugar de local y cuenta con una capacidad para 55.000 espectadores.

LaLiga Santander - tabla de posiciones