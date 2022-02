Cristiano Ronaldo se marcharía del Manchester United si pierde ante el Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo podría irse del Manchester United antes de lo previsto. Según informó Daily Mirror, el delantero portugués tendría todo listo para abandonar a los diablos rojos en el caso de que se vayan eliminados ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. Ante esto, el equipo dirigido por Ralf Rangnick no le pondría ninguna traba.

La fuente indica que el portugués solo debe solicitar su salida para que se pueda dar, debido a que muchos dentro del club consideran que fue un error traerlo de vuelta.

El ‘Bicho’ es el goleador de los diablos rojos con 15 anotaciones en lo que va de la temporada; no obstante, Daily Mirror también indica que el jugador de 37 años habría mostrado señales de desgaste, en especial con la llegada de Ralf Rangnick.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: ¿cuándo y a qué hora juegan?

El duelo entre colchoneros y diablos rojos se dará el 23 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Wanda Metropolitano.

¿Cómo ver Manchester United vs. Atlético de Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Atlético de Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.