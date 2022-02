Ibrahimovic sobre su corto paso por el FC Barcelona: “No era feliz, no tenía adrenalina”

No es su mejor recuerdo. El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic concedió recientemente una entrevista para ‘Mi Casa’ de Radio 105 en la que habló sobre la lesión que lo mantiene de alejado de las convocatorias del AC Milan y también contó experiencias de su paso por equipos pasados, entre ellos el FC Barcelona, cuadro por el que jugó en el 2009.

“ Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Adriano Galliani (director del AC Milan en ese entonces) me llamó y me dijo: ‘Vas a venir a Italia y a jugar en el Milán’. Vino a mi casa. ‘No me levanto hasta que aceptes’, dijo. Es un caballero, con él y con Silvio Berlusconi volví a ser feliz ”, reveló el jugador sueco, que por el momento se viene recuperando de una dolencia en el tendón de Aquiles, y que también descartó tajantemente un próximo retiro pese a que ya tiene 40 años.

“ Cuando vuelva derribaré el estadio. Es Ibra quien decide cuándo parar. Mucha gente me dice que estoy acabado, pero estoy animado. Tengo confianza en todo lo que estoy haciendo y tengo muchos proyectos. Tengo curiosidad por ciertas cosas: por ejemplo, ser actor... Quiero algo que me dé adrenalina, aunque nada será como el fútbol. No sé hasta dónde llegaré, pero siempre intento ir más allá del límite. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte?”, concluyó, haciendo referencia a su característica personalidad.

AC Milan vs. Salernitana

Este sábado 19 de febrero, AC Milan se mide ante Salernitana por la fecha 26 de la Serie A de Italia. El duelo iniciará a las 2.45 p.m. y se jugará en el Estadio Arechi de Salerno.