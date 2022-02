Lita vuelve a la cima con una lucha de ensueño ante Becky Lynch

“Ustedes se han olvidado de quién soy y qué he hecho. Permítanme recordarles: yo revolucioné el rol de la mujer en la WWE”, fueron algunas de las últimas palabras de Lita antes de su retiro oficial de la lucha libre. A pesar de lo grandiosa que fue, los fanáticos del wrestling no supieron valorarla y colgó las botas de la manera que ella no lo merecía.

Lita y Becky Lynch, profesora y alumna

Tras vueltas de la vida y lejos de su natal Florida (Estados Unidos), esta tarde del 19 de febrero, la mítica luchadora, cuyo nombre real es Amy Dumas, recibió un emocionante homenaje luego de su combate contra la mejor de hoy en día, Becky Lynch, en WWE Elimination Chamber 2022, con quien protagonizó un duelo de ensueño.

La irlandesa comentó en los vestidores a las cámaras de la WWE que jamás pensó que enfrentaría a una de sus ídolos de infancia, a su modelo a seguir y una de las razones por las cuales decidió ser una luchadora profesional. Sin embargo, no se dejó embargar por la emoción y dijo que le costó vencerla, pero que ahora está preparada para el siguiente paso: WrestleMania 38.

PUEDES VER: Becky Lynch retiene su título ante una monumental Lita en Elimination Chamber

Sí, ella era Lita, una persona que traspasó fronteras y llegó hasta Dublín, Irlanda, para inspirar a una niña, que años posteriores protagonizaría el estelar en la Vitrina de los Inmortales. Y no fue la única. Gente como Charlotte Flair, Sasha Banks o Bayley también la tienen como su favorita.

Lita y las mujeres en la lucha libre de los 2000

Lita se formó primero en México. Luego regresó a los Estados Unidos y luchó en empresas independientes hasta que llegó a ECW, y en 1999 firmó un contrato oficial con WWF (WWE actualmente). No obstante, el papel de las mujeres en WWE era mínimo cuando ella debutó profesionalmente.

Dumas tenía un estilo peculiar dado su paso por tierras mexicanas y algunas de sus fortalezas eran sus movimientos aéreos, no muy usados en esas épocas y menos en la división femenina. A las mujeres les daban pocos minutos en los cuadriláteros y los jefes les daban un rol más de celebridades; no les importaba casi nada verlas luchar.

Lita fue cuatro veces campeona femenina en la WWE. Foto: WWE

Pero Lita poco a poco ganó confianza, no solo ante las autoridades, sino también en los vestidores, dado su gran técnica. Los Hardy Boyz fueron para ella un gran impulso en su carrera porque junto a esta brutal pareja pudo mostrar lo que tenía en sus venas y lucirse en el cuadrado, como nunca antes una mujer lo había hecho.

Lita, lo malo ser heel

Amy encontró en Trish Stratus a su mejor oponente y compañera detrás del ring, pues ambas revolucionaron la lucha libre femenil en la WWE con una rivalidad de leyenda. Sin embargo, a Lita le tocó el papel de heel (ruda en español); es decir, la mala de la película, y los hinchas se lo tomaron en serio.

Trish Stratus y Lita son amigas afuera del ring y han luchado juntas luego de retirarse. Foto: WWE

La también cantante estadounidense fue cuatro veces campeona en la WWE y tuvo combates para la historia contra Stratus y con una entonces joven Mickie James, quien tampoco ha tenido el respeto merecido por el universo. Lita tuvo una fuerte lesión en abril del 2002 en el cuello y estuvo un año y cinco meses alejada del ring.

Sin embargo, regresó y en el Unforgiven del 2006 tuvo su último duelo con Trish, que se retiró invicta. Por esta razón, siendo ella la ruda, los fans siempre la abuchearon, incluso con la canadiense ya retirada. El personaje pudo más que la persona en la vida real y Amy Dumas lo dejó en claro en los últimos meses de su carrera.

Lita tuvo varias apariciones y en el 2012 fue incluida como miembro del Salón de la Fama. Fue maestra de varias luchadoras que actualmente brillan en WWE o fuera de esta empresa. Ella es reconocida mundialmente como una pionera de la lucha libre femenina.

Este 2022 tuvo un ‘último viaje’ al participar primero en Royal Rumble y luego en este Elimination Chamber, en donde se preparó de forma especial y tuvo un magnifico combate contra Becky Lynch, una de sus pupilas. Perdió, pero fue ovacionada por el público y estos gestos entraron hasta el fondo de su corazón, porque estalló en llanto al escuchar tantos aplausos. Este pequeño momento era justo y necesario para ella.