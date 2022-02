Aldo Corzo ya piensa en la Copa Libertadores: “Hay que estar de pie para jugar el miércoles”

Universitario y Carlos Stein abrieron la fecha 3 de la Liga 1 en un partido que terminó con derrota para los cremas. Los dirgidos por Álvaro Gutiérrez perdieron 2-1 en Lambayeque y, ahora, se enfocan en el encuentro ante Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Precisamente, el defensor Aldo Corzo afirmó que, si bien el resultado ante el conjunto lambayecano no era lo que esperaban, deben voltear la página y concentrarse para el duelo de este miércoles 23 de febrero en Ecuador, programado para las 7.30 p. m. (hora peruana).

“Hay que voltear rápido la página porque tenemos Copa Libertadores. Hay que estar de pie para jugar el miércoles”, declaró en conferencia de prensa.

Mira el gol de Universitario a Carlos Stein

Duro campo para Universitario

Pese a que el lateral crema ya piensa en el próximo encuentro, se refirió a la condiciones del campo de juego del Estadio Municipal César Flores Marigorda, el cual no dejó ver un buen espectáculo deportivo debido a que el balón no corría bien.

“No quiero hablar de eso porque después dicen que lo digo cuando pierdo. Es más de lo mismo. Lamentablemente, nuestras cabezas permiten esto. No me sorprende. Espero que haya un cambio porque después a nosotros nos exigen muchas cosas. Con climas y canchas así, no vamos a avanzar. Estamos retrocediendo. Los demás países nos sacan más ventaja”, concluyó.