‘Kun’ Agüero contó cómo vivió la arritmia que sufrió en la cancha

Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional el 15 de diciembre del 2021 debido a los problemas cardíacos que lo aquejaban. De esa forma, el argentino le puso fin a su carrera después de más de 18 años en el circuito.

El ‘Kun’ brindó una entrevista a Radio 10, programa en el que desveló lo que pasó días anteriores al enfrentamiento contra Deportivo Alavés, partido donde sufrió la arritmia. “ 10 días antes, en un entrenamiento, tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien” , contó el futbolista; sin embargo, ahora se sabe que no estaba en óptimas condiciones.

Sergio Agüero anotó 385 goles a nivel de clubes. Foto: FC Barcelona

“Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme ”, prosiguió.

“En una jugada salté a cabecear y me mareé. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije: ‘Me estoy mareando, pará el partido’. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho”, explicó el ‘Kun’.

Agüero quiere ir al Mundial Qatar 2022

Por otro lado, el exfutbolista del Manchester City confesó que quiere ir a la Copa del Mundo y está cerca de que se confirme su viaje.

“Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con ‘Chiqui’ Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta. Claramente voy a estar ahí, voy a ir. Si no es con la Selección, voy a ir y voy a estar con los chicos. Pero voy a ir un poquito para motivarlos