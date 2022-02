Ancelotti sobre su Real Madrid: “Nos cuesta entrar a los partidos con la intensidad necesaria”

Real Madrid venció por goleada al Alavés en el Santiago Bernabéu por la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander. El marcador quedo 3-0 a favor de los merengues, que recuperaron sensaciones luego de su caída en Champions League entre semana ante el PSG de Kylian Mbappé. El partido de los madridistas no fue nada sencillo, sobre todo en el primer tiempo, donde la afición mostró su molestia por el juego de su equipo.

Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos, compartió una autocrítica: “Nos cuesta entrar a los partidos con la intensidad necesaria; es una debilidad que hemos tenido y que vamos a arreglar. Desde Bilbao hemos tenido más dificultades en las primeras partes que en las segundas. Los rivales aprietan mucho en la primera y luego bajan ritmo y nos encontramos mejor”, comentó el DT luego del partido.

Asimismo, el técnico italiano habló sobre las pifias de la hinchada. “La afición está detrás, como siempre. Cuando jugamos bien lo aprecian, y, cuando no, no están contentos. Están enganchados, quieren que el equipo gane la Liga. Es normal que cuando no juegas bien y no marcas quieran una reacción”, precisó Ancelotti, según citó EFE.

Benzema es el goleador del Real Madrid en al actual temporada. Foto: EFE

Ancelotti sobre los goles de sus tres delanteros

En este encuentro de la liga española, el Madrid jugó con Vinícius, Benzema y Asensio desde el arranque, y en el complemento los tres convirtieron los tantos.