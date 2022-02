‘Papu’ Gómez y su mensaje a los detractores de Messi: “Se están pasando de la raya”

Lionel Messi es uno de los pocos futbolistas que un día puede ser alabado y al otro criticado. Precisamente, luego de fallar un decisivo penal a favor del Paris Saint Germain en el duelo ante Real Madrid por la Champions League, el astro argentino se ha convertido en el blanco de varios detractores. Ante la ola de comentarios negativos, Alejandro ‘Papu’ Gómez salió en defensa de su compatriota y capitán en la selección argentina en una reciente conferencia para ESPN.

“ Me parece que se están pasando de la raya con él . Leo tuvo problemas después de la Copa América, tuvo COVID y lo pasó mal. Es lo mismo que me pasó a mí, pero él no lo había pasado nunca. Además, llegar a un equipo que juega diferente, en un equipo totalmente diferente. Leo sigue siendo Leo, sigue siendo el mejor del planeta. Es cuestión de tiempo y todos queremos ver al mejor Leo en París, porque en Argentina lo sigue demostrando ”, argumentó el centrocampista del Sevilla, quien pidió a la afición y a la prensa un poco de paciencia con respecto a la situación de su compañero en la Albiceleste.

Asimismo, el ‘Papú' Gómez habló sobre la difícil transición que estaría experimentando el atacante del PSG tras dejar el FC Barcelona. “Leo era el dueño del Barcelona, el emblema... Él vivió 20 años o más en Barcelona y de un día para otro se tuvo que ir. Es el mismo sufrir que le puede pasar a cualquier jugador, solo que a él no le pasó nunca. Cambiar de casa, vivir en un hotel, que se acostumbren los nenes, otro idioma, otro clima. Son todos cambios que te llevan a tener que adaptarte. A veces, te puede llevar más o menos tiempo”, sentenció.

PSG vs. Nantes

Este sábado 19 de febrero, PSG se mide ante Nantes por la fecha 25 de la Ligue 1. El partido iniciará a las 3.00 p. m. y se disputará en el Estadio de la Beaujoire.