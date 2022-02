Sport Huancayo vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto del duelo por la Liga 1

Sport Huancayo vs. Melgar EN VIVO se enfrentan HOY, sábado 19 de febrero, por la tercera fecha de la Liga 1 Betsson 2022. El encuentro tendrá como escenario el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido desde las 7.00 p. m. (hora peruana) por las señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con las incidencias y la recopilación de todos los goles.

Sport Huancayo vs. Melgar: ficha del partido

Partido Sport Huancayo vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Hoy, 19 de febrero ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio IPD de Huancayo ¿En qué canal? Gol Perú

Sport Huancayo vs. Melgar: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Zamudio, Huamán Asis, Valoyes, Balta, Ángeles, Rosell, Pérez Rodríguez, Rojas, Ross, Perlaza y Lliuya.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Horacio Orzán, Paolo Reyna; Walter Tandazo, Martín Pérez, Alexis Arias; Bernardo Cuesta, Jhonny Vidales y Luis Iberico.

Sport Huancayo vs. Melgar: la previa

Duelo directo. La tercera jornada de la Liga 1 tendrá como uno de los principales atractivos el partido entre Sport Huancayo y Melgar. Ambas escuadras se ubican en la zona alta y buscarán aprovechar el tropezón del líder Universitario.

El Rojo Matador sumó seis puntos en dos presentación y viene de triunfar por 4-3 ante Atlético Grau en un partidazo. Los dirigidos por Carlos Dessio esperan sumar ante sus hinchas su tercera victoria consecutiva en el certamen.

Por su parte, el conjunto rojinegro obtuvo un auspicioso empate ante Sporting Cristal en Lima y desea mantener su invicto ante su rival de turno. Hasta el momento, se encuentran en la quinta casilla y un éxito los llevaría a la cima del campeonato nacional.

Sport Huancayo vs. Melgar: historial de últimos partidos

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Melgar?

En todo el territorio peruano, el cotejo Sport Huancayo vs. Melgar se disputará a partir de las 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Huancayo vs. Melgar?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Huancayo vs. Melgar será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sport Huancayo vs. Melgar, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Sport Huancayo vs. Melgar y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Sport Huancayo vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Huancayo vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega el Sport Huancayo vs. Melgar?

El duelo entre Sport Huancayo vs. Melgar se desarrollará en el Estadio IPD de Huancayo, ubicado en el departamento de Junín. En dicho escenario el Rojo Matador suele jugar de local y cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores.

Liga 1 Betsson - fixture y resultados fecha 3

Liga 1 Betsson - tabla de posiciones