¿Perdono, pero no olvido? Benevento no convocó a Lapadula para duelo ante Cittadella

Hace algunos días, el periodista italiano Gianluca Di Marzio señaló que el presidente del Benevento pidió la reincorporación de Gianluca Lapadula al primer equipo. El mencionado comunicador informó también que el ‘Bambino’ volvería a los entrenamientos tras las diferencias que tuvo con el club en el último mercado de invierno.

Pese a ello, el delantero de la selección peruana no participará en el próximo encuentro de su escuadra. El futbolista no fue incluido en la lista de convocados del cuadro brujo para enfrentar al Cittadella por la jornada 24 de la Serie B. Diego Montalván, periodista de Telemundo, explicó las razones del no llamado del atacante turinés.

Benevento descendió a la Serie B en la temporada 2020-2021. Foto: Benevento/Twitter

El comunicador peruano detalló que Lapadula y el Benevento primero deberán resolver el pleito legal que tienen. “Hay una audiencia programada para el lunes. Después de eso, debería poder volver a unirse al grupo”, sostuvo.

¿Cómo le fue a Benevento sin Lapadula?

Benevento atraviesa una mala racha desde que separó a Gianluca Lapadula del primer equipo. Sin el turinés disputaron seis encuentros. El saldo es negativo, pues solo cosecharon cinco puntos producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. Además, cayeron de la cuarta a la octava casilla, por ahora, fuera de los playoffs de ascenso.