Misterioso mensaje de Xavi previo al Barza vs. Valencia: Jugar a perder tiempo es trampa

Dura crítica. Los resultados de la jornada 25 de LaLiga Santander no acompañaron al Barcelona y este domingo tienen la obligación de vencer a Valencia para mantenerse en zona de clasificación a Champions League. Previo al compromiso en Mestalla, Xavi Hernández emitió unos comentarios sobre lo que considera justicia deportiva y cuestionó a algunos equipos.

“ Cada uno juega con las circunstancias y las normas que están en el fútbol actualmente. Por eso dije que un fútbol más justo sería con tiempo real, sería una fantástica solución para evitar debates de tiempo de descuento, de fingir lesiones, pérdidas de tiempo innecesarias”, precisó en conferencia de prensa.

El exvolante blaugrana enfatizó que varias escuadras no son honestas y sacan provecho de las licencias que permite este deporte. “Jugar con el resultado todo el mundo lo hace y es lícito, pero —jugando al fútbol— encuentro una trampa jugar a perder tiempo. Si quieres perder tiempo, que sea jugando al fútbol”, sostuvo.

El estratega resaltó que estos dichos no eran alusivos a su próximo rival en el torneo local. “Es cierto que hay muchas interrupciones en el fútbol actual, no me refería al Valencia en particular. Espero un partido duro, muy intenso, con mucho duelo y muy agresivo, pero vamos a un campo muy difícil”, acotó.