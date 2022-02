FC Barcelona vs. Valencia: conoce los pronósticos para el duelo por LaLiga Santander

FC Barcelona vs. Valencia se miden este domingo 20 de febrero a las 10.15 a. m. (hora peruana) por la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander. Los blaugranas tienen la consigna de volver al camino del triunfo , ya que en la última jornada empataron 2-2 ante el Espanyol en el clásico de la ciudad. No obstante, no la tendrán nada fácil ante los ches, quienes también quieren los tres puntos.

Los dirigidos por Xavi Hernández son los favoritos para este encuentro y querrán demostrarlo en el Estadio de Mestalla. Conoce aquí las predicciones del cotejo.

FC Barcelona vs. Valencia: pronósticos de casas de apuestas

Betsson: gana FC Barcelona (2,02) | empate (3,55) | gana Valencia (3,55)

Doradobet: gana FC Barcelona (2,05) | empate (3,60) | gana Valencia (3,50)

Inkabet: gana FC Barcelona (2,00) | empate (3,60) | gana Valencia (3,70)

Meridianbet: gana FC Barcelona (2,03) | empate (3,63) | gana Valencia (3,58)

Te Apuesto: gana FC Barcelona (1,98 | empate (3,60) | gana Valencia (3,50).

Xavi Hernández dirige al conjunto barcelonista desde noviembre. Foto: FC Barcelona

Las palabras de Xavi Hernández

Xavi Hernández se pronunció antes del duelo de este fin de semana. “Jugar con el resultado todo el mundo lo hace y es lícito, pero —jugando al fútbol— encuentro una trampa jugar a perder tiempo. Si quieres perder tiempo, que sea jugando al fútbol”, comentó.