De Jong confesó cómo se enteró de la partida de Messi: “Estaba en el aeropuerto”

Ya a más de seis meses de la partida de Lionel Messi del FC Barcelona tras poco más de 20 años en la institución (hoy en el Paris Saint Germain de Francia), sus excompañeros le guardan un gran cariño; entre ellos, el talentoso volante neerlandés Frenkie De Jong.

En conversación con The Guardian, De Jong contó detalles de cómo tomó y recibió la impactante noticia de la salida del rosarino: “Primero que nada, pensé que no era cierto. Estaba recogiendo a mi papá y a mi hermano del aeropuerto. Entonces me llegó un mensaje: ‘Messi se va del Barcelona’” , reveló en primera instancia el neerlandés.

“Un poco más tarde recibimos indicios de qué estaba sucediendo realmente. Al principio, no lo podías creer, a pesar de que hubo rumores durante todo el verano. Pero nunca lo tomé en serio, así que cuando sucedió fue un shock”, agregó.

Lionel Messi integra las filas del Paris Saint Germain de Francia. Foto: AFP

“Era la cara del club, así que cuando se fue, después de todo lo que ha hecho por el club, fue un duro golpe para todos. Todavía lo extrañamos. Si alguien como él ya no está en el club, entonces las cosas de repente son muy diferentes”, subrayó Frenkie.

FC Barcelona: Memphis Depay podría dejar el club para volver al Olympique de Lyon

Hace algunos días, el FC Barcelona anunció el fichaje de Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre Emerick Aubameyang para reforzar su ataque esta temporada. La llegada de estos tres futbolistas ha provocado que Memphis Depay sea relegado por el técnico Xavi Hernández.

Ante ello, el delantero neerlandés estaría evaluando dejar el cuadro catalán al final de la presente campaña para volver al Olympique de Lyon, según información publicada por el medio francés Le Quotidien.

Dicha fuente señaló que el entorno del artillero ya se habría puesto en contacto con Jean-Michel Aulas, presidente del cuadro albo. El equipo de la Ligue 1 estaría de acuerdo con el retorno de la ‘Bestia’ para reemplazar al brasileño Lucas Paquetá, quien se marcharía al PSG.