River Plate vs. Newell’s: ¿cómo ver por la Copa de la Liga Profesional vía ESPN?

River vs. Newell’s EN VIVO se miden este domingo 20 de febrero en el Estadio Marcelo Bielsa por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy con todas sus incidencias en La República Deportes.

River vs. Newell’s: ficha del partido

Copa de la Liga - Fecha 3 River Plate vs. Newell’s ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Marcelo Bielsa ¿Dónde lo transmiten? ESPN

River vs. Newell’s: árbitros del encuentro

Función Juez Juez principal Diego Abal Asistente 1 Pablo González Asistente 2 Facundo Rodríguez Cuarto árbitro Adrián Franklin

River vs. Newell’s: previa del partido

River y Newell’s chocarán por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional. El cuadro millonario tuvo un agrio debut ante Unión de Santa Fe y goleó 4-1 a Patronato. Sin embargo, enfrentarán a un Newell’s Old Boys que cayó en la jornada pasada por 3-0 frente a Argentinos Juniors.

En el equipo de Marcelo Gallardo quedó descartado Nicolás De la Cruz debido a una dolencia en la rodilla. En la previa del encuentro, el ‘Muñeco’ explicó que utilizará los primeros partidos de la temporada para que los miembros de su plantel agarren ritmo futbolístico.

La última visita del ‘Millonario’ al estadio de la ‘Lepra’ fue positiva para los de Gallardo. En dicha ocasión, River goleó 4-1 con un doblete de Julián Álvarez. Los demás tantos fueron marcados por Jorge Carrascal y De la Cruz.

¿A qué hora juegan River vs. Newell’s por la Copa de la Liga?

En todo el territorio peruano, el cotejo River vs. Newell’s se disputará a partir de las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO River vs. Newell’s vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River vs. Newell’s ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River vs. Newell’s por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River vs. Newell’s?

Para acceder a Star Plus para ver el River vs. Newell’s, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan River vs. Newell’s por la Copa de la Liga?

El escenario elegido para albergar el River vs. Newell’s es el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Este coloso deportivo tiene capacidad para recibir a 42.000 espectadores.