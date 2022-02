Manchester United vs. Leeds United: fecha y canal del partido por la Premier League

Manchester United vs. Leeds United se enfrentan EN VIVO por la jornada 26 de la Premier League en el Elland Road (Leeds) desde las 9.00 a. m. (hora peruana). Podrás ver el encuentro a través de ESPN y Star Plus; asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes, donde verás los goles en video, el minuto a minuto, mejores incidencias, pronósticos y más.

Manchester United vs. Leeds United: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Leeds United ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de febrero ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Elland Road (Leeds) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Manchester United vs. Leeds United: previa

Los diablos rojos llegan de una victoria ante el Brighton en la que su goleador, Cristiano Ronaldo, se ‘sacó la sal’ y volvió al gol después de seis choques disputados, además de marcar así su primer tanto en el año. Los dirigidos por Ralf Rangnick marchan cuartos en la Premier League con 43 puntos y se posicionan en la zona de Champions League.

Por otro lado, los de Marcelo Bielsa no ganan una contienda desde el 16 de enero, cuando derrotaron 3-2 al West Ham. Esto hace que estén en la casilla 15 con 23 unidades y a cinco de la zona de descenso; además, es el equipo que más dianas en contra tiene en la presente temporada de la liga inglesa con 46.

PUEDES VER: La inusual costumbre que Cristiano Ronaldo le inculcó a un defensa del Manchester United

Manchester United vs. Leeds United: horarios

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

¿Dónde VER EN VIVO Manchester United vs. Leeds United vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Leeds United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Leeds United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Leeds United?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Leeds United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester United vs. Leeds United: pronósticos de las casas de apuestas

Betsson: gana Manchester United (1,80) | Empate (4,10) | Leeds United (4,10)

gana Manchester United (1,80) | Empate (4,10) | Leeds United (4,10) Inkabet: gana Manchester United (2,15) | Empate (2,75) | Leeds United (3,80)

gana Manchester United (2,15) | Empate (2,75) | Leeds United (3,80) Doradobet: gana Manchester United (1,83) | Empate (4,00) | Leeds United (4,00)

gana Manchester United (1,83) | Empate (4,00) | Leeds United (4,00) Meridianbet: gana Manchester United (1,89) | Empate (3,88) | Leeds United (3,88)

gana Manchester United (1,89) | Empate (3,88) | Leeds United (3,88) Te apuesto: gana Manchester United (1,76) | Empate (3,75) | Leeds United (3,75).

Manchester United vs. Leeds United: ¿dónde juegan?

El Elland Road será la plaza donde se desarrolle el cotejo entre diablos rojos y blancos por la jornada 26 del campeonato inglés.