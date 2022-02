¿Cómo seguir Osasuna vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga Santander 2021-2022?

Osasuna vs. Atlético Madrid EN VIVO se enfrentan este sábado 19 de febrero por la fecha 25 de LaLiga Santander 2021-2022. El partido tendrá como escenario el Estadio El Sadar y empezará a partir de las 10.15 a. m. (horario peruano). Puedes ver el encuentro por la señal de DirecTV Sports.

Asimismo, podrás seguir la cobertura online de este y otros partidos de hoy por la web de La República Deportes; aquí encontrarás el minuto a minuto del cotejo, las alineaciones confirmadas, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Osasuna vs. Atlético Madrid: ficha del partido

LaLiga Santander Osasuna vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 19 de febrero ¿Dónde? Estadio El Sadar ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports y DirecTV GO

Osasuna vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Brasanac, Lucas Torró, Moncayola; Chimy Ávila, Budimir y Rubén García.

Atlético Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Savic, Reinildo; Ángel Correa, Koke, Kondogbia, Yannick Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

¿A qué hora juega Osasuna vs. Atlético Madrid por la LaLiga Santander?

EL duelo entre Osasuna vs. Atlético Madrid está pactado para este sábado 19 de febrero desde las 10.15 a. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 9.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Chile: 12.15 p. m.

Osasuna vs. Atlético Madrid: previa

Ganar para responder a las críticas. Atlético Madrid no la pasa nada bien en la presente temporada de LaLiga Santander. El conjunto de Diego Simeone fue duramente cuestionado después de caer como local ante el colero del certamen y, por ahora, se encuentran fuera de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Por su parte, Osasuna se ubica en la mitad de la tabla y espera sumar tres puntos para acercarse a la zona de competencias europeas. El conjunto de Pamplano tiene 34 unidades y en su última presentación obtuvieron una contundente goleada por 3-0 ante el Rayo Vallecano .

¿Dónde ver Osasuna vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

Brasil: ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere, Canal 5 Televisa

España: Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, FreeSports TV UK

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Osasuna vs. Atlético Madrid ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Osasuna vs. Atlético Madrid por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Dónde se jugará el partido de Osasuna vs. Atlético Madrid?

El lugar donde se disputará el Osasuna vs. Atlético Madrid por la jornada 25 de LaLiga Santander es el Estadio El Sadar, ubicado en el municipio de Pamplona, provincia de Navarra, España. Dicho recinto cuenta con una capacidad para 23.576 espectadores.