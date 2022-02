La inusual costumbre que Cristiano Ronaldo le inculcó a un defensa del Manchester United

No cabe duda que la figura de Cristiano Ronaldo en el Manchester United posee una fuerte influencia. No solo a la hora de marcar algún icónico gol, sino también para marcar tendencia en el desempeño del resto de sus compañeros con sus inusuales rutinas y estilo de vida. Así lo ha demostrado una vez más el defensa portugués Diogo Dalot, al contar en una entrevista para la web de los ‘Diablos Rojos’ la extraña costumbre que antes no tenía y que le fue inculcada por el ‘Comandante’.

“Todos los jugadores tienen sus supersticiones, pero yo no tengo muchas la verdad. Escucho mi música, me preparo con masajes y estiramientos, los ejercicios habituales, y luego estoy listo para el partido. Ahora, y esta es una historia divertida, antes de los partidos, cuando todavía estamos en el hotel, siempre tomo un café con Cristiano”, reveló el jugador luso, quien hace poco volvió a Old Trafford luego de ser cedido por un tiempo a AC Milan.

“Él me arrastró al café, porque antes ni siquiera era muy fan. Pero ahora he empezado a hacerlo solo para hablar un poco. Pasábamos mucho tiempo en el hotel y luego salíamos de las habitaciones para hablar.”, concluyó, dejando evidencia de la gran amistad que lo une con su compatriota.

