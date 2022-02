Cristiano busca su segundo gol del año: posibles formaciones del Manchester United vs. Leeds

Manchester United visitará al Leeds de Marcelo Bielsa, en el Elland Road, por la jornada 26 de la Premier League. En caso de que los diablos rojos se lleven la victoria, se pondrá a cuatro puntos del West Ham y estará más cómodo en la zona de clasificación para la UEFA Champions League 2022-23.

Manchester United vs. Leeds United: posibles formaciones

David De Gea; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw; Fred, Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo. Leeds United: Illan Meslier; Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Strujik, Stuart Dallas; Robin Koch, Mateusz Klich; Rapinha, Rodrigo Moreno, Jack Harrison y Daniel James.

Manchester United vs. Leeds United: posibles bajas

Edinson Cavani, Mason Greenwood, Tom Heaton y Nemanja Matic. Leeds United: Patrick Bamford, Liam Cooper, Leo Fuhr Hjelde, Sam Greenwood y Kalvin Phillips.

Manchester United vs. Leeds United: horarios

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

¿Cómo ver Manchester United vs. Leeds United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Leeds United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.