“Nos quedamos cortos”: presidente de la AUF sobre el precio de las entradas del Perú vs. Uruguay

Continúa la polémica. A pocas semanas para definirse las Eliminatorias Qatar 2022, una de las noticias que más llamó la atención fue el precio de las entradas para ver el partido entre Perú y Uruguay en Montevideo. Muchos aficionados de la selección peruana cuestionaron el alto costo de estas (300 dólares); sin embargo, para Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, debieron cobrar más.

“ Tenemos la seguridad de que las entradas se van a agotar. Tenemos una demanda de 4000 boletos. Hay 500 que se las lleva la FPF y quedarán 1500 a disposición de los hinchas, nos quedamos cortos en el precio que pusimos ”, manifestó el mandamás en diálogo con el programa Última entrada.

Perú y Uruguay igualaron 1-1 en la primera rueda de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Luego de desatarse la controversia sobre este tema, personajes como Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, y Antonio García Pye emitieron sus descargos al respecto. Asimismo, el dirigente charrúa precisó que se realizaron conversación con su par peruano al respecto.

“ Hablé con el presidente de la FPF y no me puso ningún problema por los precios que pusimos. La tribuna que le dimos a los hinchas de la selección peruana es una preferencial. En la final de la Libertadores salía USD 1200 y se agotó, no podemos regalar esa tribuna ”, señaló.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

El duelo Perú vs. Uruguay se disputará el próximo 24 de marzo a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el mítico Estadio Centenario. Charrúas e incaicos marchan en la cuarta y quinta casilla del torneo, respectivamente, y mantienen sus chances de lograr su pasaje directo.

Eliminatorias Qatar 2022 - fixture de las últimas fechas

Eliminatorias Qatar 2022 - tabla de posiciones