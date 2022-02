‘Papu’ Gómez se muestra muy confiado con Argentina: “Somos candidatos a ganar el Mundial”

La selección argentina ya se encuentra clasificada para el Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Escaloni viven un gran momento en las Eliminatorias Qatar 2022. Han disputado 15 encuentros oficiales y llevan un registro más que positivo: 10 victorias y cinco empates. Marcó 23 goles y solo encajó siete. Por ello, el ‘Papu’ Gómez indicó que la Albiceleste es favorita en la Copa del Mundo.

Alejandro Gómez declaró en ESPN F90 sobre el plantel que irá a la cita mundialista. “No me siento adentro del Mundial. Cada convocatoria es un examen. Y yo rindo examen cada vez que me toca. Sé que me gané un lugarcito, pero al Mundial van 23. Y 23 son pocos. Todos merecen ir porque son importantes en este proceso. Es difícil elegir”, inició.

Sobre si la Albiceleste va como candidato a Qatar, el mediocampista argentino, muy seguro, contestó: “Somos candidatos a ganar el Mundial, por el presente, por la Copa (América) y por lo que se viene haciendo. Pero me gustaría medirme con equipos europeos. Son diferentes a lo que estamos acostumbrados. No es lo mismo jugar en nuestros clubes con ellos que enfrentar a esos seleccionados como equipo”.

Finalmente, se refirió a que la prensa francesa se está pasando de la raya con las críticas a Lionel Messi. ‘Papu’ indicó que la adaptación puede tardar, ya que él vivió muchísimo tiempo en Barcelona y el cambio choca. “A ‘Leo’ hay que esperarlo; sigue siendo el mejor del planeta”, puntualizó.