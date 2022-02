Liga 1 Betsson 2022 EN VIVO: sigue la programación de la fecha 3 y tabla de posiciones

Vuelve el fútbol peruano. Desde este sábado 19 al lunes 21 de febrero, se llevará a cabo la tercera jornada de la Liga 1 Betsson 2022, que tiene como puntero a Universitario de Deportes por diferencia de goles, seguido de Sport Huancayo. Por otro lado, los finalistas de la temporada anterior, Alianza Lima y Sporting Cristal, no arrancaron bien la competición y están alejados de los primeros puestos.

Precisamente, el líder del campeonato, Universitario, abre la fecha sabatina ante Carlos Stein en el estadio César Flores Morigorda. Luego se llevarán a cabo el Deportivo Municipal vs. Binacional en el Iván Elías Moreno; UTC vs. Atlético Grau y en el Héroes de San Ramón y el Sport Huancayo vs. Melgar en el IPD de Huancayo.

El domingo habrán cuatro encuentros más que atractivos. Academia Cantolao vs. Alianza Atlético arrancan la jornada en el Miguel Grau del Callao; César Vallejo vs. Ayacucho FC en el Mansiche; Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci se verán las caras en el Alejandro Villanueva, mejor conocido como ‘Matute’ y Cienciano vs. ADT Tarma en el Inca Garcilaso de la Vega.

Finalmente, la fecha culmina el lunes 21 con el duelo entre la Universidad San Martín vs. Sport Boys en el estadio de San Marcos. Para esta tercera fecha, Sporting Cristal será el equipo que le toque descansar .

Liga 1 2022 programación fecha 3

Cabe precisar que los partidos de Carlos Stein, ADT Tarma y Atlético Grau serán transmitidos por Willax TV cada vez que hagan de locales; mientras que el resto permanece en GolPerú.

Liga 1 2022 tabla de posiciones