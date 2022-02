Emelec vs. Macará EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver la fecha 1 de la Liga Pro Ecuador 2022?

Emelec vs. Macará EN VIVO se enfrentan por la primera fecha de la Liga Pro Ecuador 2022 desde las 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) en el Estadio George Capwell de Guayaquil. El duelo de los azules será televisado por GOLTV y el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este choque del fútbol ecuatoriano, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto de este cotejo y de los partidos de hoy de las ligas más importantes del mundo.

Emelec vs. Macará: ficha del partido

Liga Pro Ecuador 2022 Emelec vs. Macará ¿Cuándo juegan? HOY viernes 18 de febrero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿Canal? GOLTV y Star Plus.

La previa del Emelec vs. Macará

Inicia la temporada en el fútbol ecuatoriano, y los encargados de inaugurar la primera jornada son Emelec y Macará. Los azules inician su camino hacia el título luego que en el 2021 terminarán como subcampeones en la final ante Independiente del Valle.

Mientras tanto, Macará buscará iniciar con el pie derecho la presenta campaña. Sus dos últimos enfrentamientos ante Emelec no han sido los mejores ya que en ambos cayeron por un marcador de 2-0 y 3-0.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Macará?

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

¿Cómo ver Emelec vs. Macará EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD)

Emelec vs. Macará: ¿qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57

¿Cómo seguir Emelec vs. Macará ONLINE GRATIS?

Para ver por internet el cotejo Emelec vs. Macará, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.