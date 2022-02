Fiel a su estilo: Mourinho manifestó que el partido entre PSG y Real Madrid no le gustó

Siempre a la contra. El duelo entre PSG y Real Madrid fue uno de los principales atractivos de los octavos de final de la Champions League y para muchos aficionados lo mejor sucedió en el tramo final con la agónica anotación de Kylian Mbappé; sin embargo, el portugués José Mourinho no cree lo mismo, pues mencionó que este compromiso no cubrió sus expectativas.

En plena conferencia de prensa previo al duelo de la Roma ante el Hellas Verona, los medios le solicitaron al técnico sus impresiones sobre el cotejo entre españoles y franceses. Fiel a su estilo, ‘Mou’ realizó una curiosa comparación para contestar. ”No me gustó el PSG-Real Madrid, pero el Inter-Liverpool sí fue un buen partido”, sostuvo.

José Mourinho dirigió clubes como Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham. Foto: EFE

Recordemos que el luso tiene una amplia experiencia en este torneo y logró levantar la ‘Orejona’ en dos ocasiones (Porto e Inter de Milán). Si bien ahora disputa una competición de menor jerarquía, consideró que esto no le molesta y tampoco le despierta gran interés la presente edición de la Liga de Campeones.

”He estado en más de 150 partidos de Champions y soy un privilegiado por eso. No puedo llorar ahora que juego en la Conference League. No, no siento nostalgia. Y grandes partidos de Champions tampoco he visto tantos”, añadió.

Por otra parte, el experimentado estratega tiene como principal consigna derrotar a su rival de turno en la Serie A para no alejarse de la zona de clasificación para competiciones europeas. El conjunto capitalino marcha en la séptima casilla con 40 unidades y una victoria le permitiría escalar hasta las quinta posición.