Carlos Cabrera, legendario comentarista, fue despedido de la WWE, según Hugo Savinovich

Carlos Cabrera es bien conocido dentro de la lucha libre en español por ser el comentarista de los eventos de la WWE junto a Marcelo Rodríguez, en tiempos recientes, y Hugo Savinovich desde 1994 hasta 2011. Hoy se pudo conocer que el colombiano fue despedido de la empresa de los McMahon.

Precisamente fue su excompañero quien confirmó esta noticia a través de su cuenta de Instagram Lucha Libre Online. “Tal y como acaba de reportar Hugo Savinovich en exclusiva para Lucha Libre Online, el legendario anunciador en español, Carlos Cabrera, ha sido despedido de la WWE luego de 29 años con la empresa ”, informa la publicación.

Esto generó un fuerte impacto en la fanaticada hispana, debido a que muchos crecieron oyendo su voz y, por el momento, solo quedaría Marcelo Rodríguez como único comentarista de los shows semanales y PPV’s.

Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. AJ Styles vs. Austin Theory vs. Seth Rollins vs. Riddle por el Campeonato de WWE

Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H. vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss por una oportunidad al Campeonato de Mujeres de RAW

Roman Reigns vs. Goldberg por el Campeonato Universal de WWE

Becky Lynch vs. Lita por el Campeonato de Mujeres de RAW

The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The Viking Raiders (Ivar y Erik) por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

Drew McIntyre vs. Madcap Moss en un Falls Count Anywhere

Ronda Rousey y Naomi vs. Charlotte Flair y Sonya Deville