Alex Valera: “La meta es salir campeón y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores”

Universitario de Deportes visitará a Carlos Stein este sábado 19 de febrero por la fecha 3 de la Liga 1 2022. El cuadro crema llegará al Estadio Municipal César Flores Marigorda como uno de los líderes del torneo tras obtener dos triunfos en las primeras jornadas.

En la previa del choque entre merengues y carlistas, Alex Valera delantero de la ‘U’ brindó una conferencia de prensa. En ella, el ariete reveló lo que significa para él retornar a su ciudad natal. “Para mí, es muy importante volver a Lambayeque ahora en otra faceta. Es una motivación muy grande ver a mi familia alentar en el estadio y a mis amigos”, explicó.

En otra parte de la conferencia, el delantero merengue indicó sus objetivos con la casaquilla crema para esta temporada. “La meta es salir campeón y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. Después, si se da la oportunidad de salir al extranjero, sería lo mejor para mí. Es un objetivo que tengo y que espero cumplir”, sostuvo.

Finalmente, Valera confesó que le costó adaptarse tras su llegada a Universitario. “Creo que me demoré en adaptarme y ahora que ya me comprendo más con ellos todo ha mejorado. Después de los entrenamientos me quedo a definir un poco”, sentenció.