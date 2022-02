¿Cómo ver por Tarjeta Roja el Sheriff vs. SC Braga EN VIVO por la Europa League?

El cotejo entre Sheriff vs. SC Braga por Tarjeta Roja se jugará con motivo de la Europa League y está agendado para este jueves 17 de febrero desde las 12.45 p. m. (hora peruana, 6.45 p. m. en horario de Europa). Además, podrá seguirse EN DIRECTO ONLINE a través de la plataforma de streaming Star+, que en los últimos meses ha difundido los mejores partidos de las más grandes ligas del mundo. Las alineaciones ya están confirmadas y no estará presente el jugador Gustavo Dulanto.

Este compromiso podrá ser visto por medio del servicio de streaming de Tarjeta Roja, y aquí te daremos más detalles de este evento, como los horarios en todo el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones, entre otros datos.

¿A qué hora juegan Sheriff vs. SC Braga?

El encuentro entre moldavos y portugueses iniciará desde las 12.45 p. m. en horario peruano. Revisa a qué hora se juega según tu ubicación.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sheriff vs. SC Braga?

En Sudamérica, estos son los canales que deberás sintonizar para seguir el partido Sheriff vs. SC Braga por la señal de ESPN Extra:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express).

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV).

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD).

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR).

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV).

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas).

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable).

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188.

¿Dónde ver Sheriff vs. SC Braga EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sheriff vs. SC Braga por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Sheriff vs. SC Braga en Tarjeta Roja?

Para seguir el partido por Tarjeta Roja debes hacer lo siguiente:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Sheriff vs. SC Braga

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que, para evitar los molestos cortes de la transmisión, es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Sheriff vs. SC Braga

Sheriff: Giorgos Athanasiadis (GK); Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Stjepan Radeljić, Cristiano; Dimitrios Kolovos, Bruno Felipe Souza da Silva, Sebastien Thill; Adama Traore, Serafim Cojocari, Momo Yansané.

Braga: Matheus (GK); Bruno Rodrigues, Vitor Tormena, Paulo Oliveira; Fabiano Silva, Andre Horta, Andre Castro, Wenderson Galeno; Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Abel Ruiz.