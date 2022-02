“No apto para cardíacos”: así catalogó Renato Tapia el duelo ante Uruguay

Todo en su momento. Renato Tapia se ha convertido en uno de los jugadores más valiosos de la selección peruana. Su buen rendimiento en el tramo final de las Eliminatorias Qatar 2022 permitió que el equipo de Ricardo Gareca vuelva a meterse en la pelea por un de los boletos al Mundial. A poco más de un mes para jugar un decisivo duelo ante Uruguay, el mediocampista enfatizó en la importancia de este choque y lo describió de una forma curiosa.

“ Uruguay ha cambiado mucho en juego y estructura. Va a ser un partido no apto para cardíacos. De eso estoy 100% seguro ”, manifestó el futbolista del Celta de Vigo en diálogo con el programa La Sobremesa de Radio Ovación.

Renato Tapia anotó en el Perú vs. Uruguay de la primera rueda. Foto: AFP

Si bien es un compromiso crucial, el ‘Cabezon’ prefiere tomarlo con calma y seguir concentrado en su institución. “Estoy concentrado en el club. No se me pasa por la cabeza lo que pasará en marzo. Lo tengo presente pero no es lo que priorizo ahora. Sabemos que son dos partidos que nos marcarán la vida”, añadió.

Un tema que no pasó desapercibido en la interna de la Bicolor es la polémica que generó el alto pecio de las entradas para el cotejo en Montevideo. El jugador de 26 años consideró que las autoridades deberían entrar a tallar.

“ Muchas personas van a viajar a Montevideo y muchas se quedarán fuera del estadio. Me parece que el precio de las entradas está muy alto . No nos basamos en lo que pueda pasar fuera del campo, pero creo que es un tema a tratar de corregir y que las autoridades se pongan a trabajar y bajar el precio de las entradas. Que sea un espectáculo bonito para peruanos y uruguayos”, finalizó.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

El duelo Perú vs. Uruguay se disputará el próximo 24 de marzo a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el mítico Estadio Centenario. Charrúas e incaicos marchan en la cuarta y quinta casilla del torneo, respectivamente, y mantienen sus chances de lograr su pasaje directo.