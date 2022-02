André Carrillo revela que recibió lujosos obsequios por parte de jeques árabes

Uno de los mejores futbolistas de la actual selección peruana es sin duda André Carrillo. El extremo nacional ha sido pieza fundamental en la mayoría de partidos de la Bicolor. Sin embargo, su buen nivel futbolístico no solo es destacado por los peruanos, sino también en Arabia Saudita, país donde reside y juega por el Al Hilal.

Durante una entrevista en el programa La lengua, del conocido conductor Jesús Alazamora, la ‘Culebra’ Carrillo reveló los lujosos regalos que recibió por parte de los jeques árabes. El primero de ellos fue un reloj aparentemente costoso.

“Me acuerdo que, cuando campeonamos las Champions de Asia, se acercó un príncipe y me dijo: ‘Hey, Carrillo, ¿cómo estas? Muchas gracias por lo que has hecho por el club’ y me regaló un relojito. Y en otra oportunidad, otro también me dio un relojito”, contó entre risas.

Regalan un auto a André Carrillo

Sin embargo, los relojes no fueron el único obsequio costoso para el futbolista de la selección peruana. Siguiendo con la entrevista, André Carrillo contó que en otra oportunidad un jeque se le acercó y le regaló un carro.