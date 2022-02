Partidos de hoy, jueves 17 de febrero: Barcelona y Sheriff juegan en la Europa

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este jueves 17 sigue la acción del mejor fútbol. La UEFA Europa League, uno de los torneos más atractivos del mundo, comienza con la ronda de los dieciseisavos de final. Por ejemplo, tendremos el enfrentamiento entre el FC Barcelona vs. Napoli, Sheriff vs. Rangers o el Borussia Dortmund vs. Rangers.

Además, están programados encuentros del fútbol argentino, colombiano, la Conference League y la Liga de Campeones Concacaf o mejor conocido como Concachampiosn, donde tendremos el duelo entre Seattle Sounders vs. Motagua.

PUEDES VER: Selección peruana ya conoce la fecha y el horario para enfrentar a Paraguay y Uruguay

UEFA Europa League (Europa)

Barcelona vs. Napoli

Canal: ESPN y Star+

Hora: 12.45 p. m.

Zenit vs. Real Betis

Canal: ESPN 4 y Star+

Hora: 12.45 p. m.

Sheriff vs. Sporting Braga

Canal: ESPN Extra y Star+

Hora: 12.45 p. m.

Borussia Dortmund vs. Rangers

Canal: ESPN 3 y Star+

Hora: 12.45 p. m.

Porto vs. Lazio

Canal: ESPN 2 y Star+

Hora: 3.00 p. m.

Sevilla vs. Dinamo Zagreb

Canal: ESPN y Star+

Hora: 3.00 p. m.

RB Leipzig vs. Real Sociedad

Canal: ESPN Extra y Star+

Hora: 3.00 p. m.

Atalanta vs. Olympiakos

Canal: ESPN 3 y Star+

Hora: 3.00 p. m.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Colón vs. Godoy Cruz

Canal: TNT Sports

Hora: 3.00 p. m.

Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo

Canal: TyC Sports y Star+

Hora: 3.00 p. m.

DEfensa y Justicia vs. Racing Club

Canal: TyC Sports y Star+

Hora: 5.15 p. m.

Sarmiento vs. Banfield

Canal: TNT Sports

Hora: 5.15 p. m.

Atlético Tucumán vs. Platense

Canal: TNT Sports

Hora: 7.30 p. m.

Talleres vs. Unión Santa Fe

Canal: TyC Sports y Star+

Hora: 7.30 p. m.

Liga BetPlay (Colombia)

Patriotas vs. Once Caldas

Canal: Win Sports y Win Sports+

Hora: 2.00 p. m.

Alianza Petrolera vs. Cortuluá

Canal: Win Sports y Win Sports+

Hora: 4.05 p. m.

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Canal: Win Sports y Win Sports+

Hora: 6.10 p. m.

América de Cali vs. La Equidad

Canal: Win Sports y Win Sports+

Hora: 8.15 p. m.

Primera División (Costa Rica)

Sporting San José vs. Alajuelense

Canal: Tigo Sports Costa Rica

Hora: 4.00 p. m.

Herediano vs. ADR Jicaral

Canal: Tigo Sports Costa Rica

Hora: 9.00 p. m.

Conference League (Europa)

PSG vs. Maccabi Tel Aviv

Canal: Star+

Hora: 12.45 p. m.

Leicester City vs. Randers

Canal: ESPN 3 y Star+

Hora: 3.00 p. m.

Concachampions (Norte, Centroamérica y el Caribe)

Comunicaciones vs. Colorado Rapids

Canal: Fox Sports

Hora: 7.00 p. m.

Motagua vs. Seattle Sounders