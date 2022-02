Napoli vs FC Barcelona EN VIVO: ¿dónde ver el partido de la Europa League?

Napoli vs FC Barcelona EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este jueves 17 de febrero, desde las 12.45 p. m. (Perú), en el Camp Nou por la ida de los play off de la Europa League. La transmisión del partido estará a ESPN y Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol europeo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

A qué hora juegan Napoli vs. Barcelona

El duelo en Napoli vs. Barcelona se jugará HOY jueves 17 de febrero desde las 12.45 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario, según tu región.

México 11.45 a. m.

Perú: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 2.45p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Napoli vs. Barcelona: la previa

El Barcelona se mide el jueves al Nápoles en la ida de los ‘playoffs’ de la Europa League, en un duelo estrella por lograr el pase a octavos, entre dos equipos marcados por el paso de la leyenda argentina Diego Armando Maradona.

“Es una eliminatoria abierta, nos ha tocado el Nápoles, es un rival complicado”, advirtió este miércoles el técnico Xavi Hernández, quien en diciembre afirmaba que el partido es “casi otro homenaje a Maradona”.

“Nos van a complicar”, añadió este miércoles Xavi, cuyo conjunto, eliminado de la Champions, recibe en el Camp Nou al Nápoles en plena dinámica ascendente, que les ha llevado al cuarto puesto en LaLiga española.

Los azulgranas acumulan dos victorias en sus últimos tres encuentros, incluido un contundente triunfo 4-2 sobre el Atlético de Madrid que ha animado a los barcelonistas, pese al empate 2-2 ante el Espanyol el fin de semana pasado.

Con información de AFP.

¿En qué canal ver Napoli vs. Barcelona?

La transmisión del Napoli vs. Barcelona estará a cargo de los canales ESPN, Sky Sports y DirecTV Sports. En territorio español el encuentro irá a través de la señal de Mitele Plus y Movistar.

¿Dónde van a jugar Napoli vs. Barcelona?

El Camp Nou, es el recinto futbolístico propiedad del FC Barcelona, inaugurado el 24 de setiembre de 1957 y ubicado en el distrito de les Corts de la ciudad de Barcelona, España.