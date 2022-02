Jürgen Klopp destacó la labor de Luis Díaz ante Inter de Milán por Champions League

Liverpool derrotó 2-0 a Inter de Milán en el Estadio Giussepe Meazza por los octavos de final de la Champions League. El cuadro de Merseyside superó a los neroazzurri con tantos de Roberto Firmino y Mohamed Salah a los 75′ y 83′, respectivamente.

El encuentro entre los milaneses y el equipo de Jürgen Klopp quedó marcado también como el debut del colombiano Luis Díaz con la casaquilla ‘red’ en Champions League. El futbolista ‘cafetero’ ingresó a los 59′ en reemplazo del senegalés Sadio Mané.

El desempeño del internacional colombiano fue bueno y dejó satisfecho a su técnico. El entrenador alemán aprovechó la rueda de prensa postpartido para resaltar el nivel que mostró el exjugador del Porto. “Luis es tan natural cuando entra, que eso nos es muy útil” , dijo el DT del Liverpool.

Las declaraciones de Klopp sobre Díaz tras el triunfo sobre Inter no son casualidad. En la previa del choque ante el conjunto neroazzurro, el estratega ‘teutón’ tuvo más palabras de elogio. “Su alegría y su amor por el fútbol es evidente. En los entrenamientos no puede dejar de sonreír. Nunca he tenido un jugador así. Esperamos mucho de él, es un chico top, un jugador de primera”, aseguró.