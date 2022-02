Sheriff vs. SC Braga EN VIVO: hora y canal para seguir el duelo por la Europa League

Sheriff vs. SC Braga EN VIVO HOY, jueves 17 de febrero, a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) por la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League 2021-2022. El compromiso, que no contará con la presencia del peruano Gustavo Dulanto, se disputará en el el Sheriff Stadium y la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN Extra y vía streaming por Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación con todos los goles.

Sheriff vs. SC Braga: ficha del partido

Dieciseisavos de final Europa League Sheriff vs. SC Braga ¿Cuándo juegan? Hoy, 17 de febrero ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Sheriff Stadium ¿En qué canal? ESPN Extra y Star Plus

Sheriff vs. SC Braga: la previa

Se definen los cuadros. El Sheriff Tiraspol se convirtió en uno de los animadores de la fase de grupos de la Champions League. Pese a no lograr la clasificación a los octavos de final del certamen, el conjunto moldavo podrá jactarse de haber vencido al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y ahora afrontará su primera experiencia en la Europa League.

El conjunto del peruano Gustavo Dulanto, quien se perderá el duelo debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, buscará hacer historia en esta competición y una victoria ante el SC Braga los acercaría a la siguiente instancia.

Por su parte, los portugueses son asiduos participantes de este campeonato y ya tuvieron la oportunidad de jugar un final. En su visita al conjunto de Tiraspol, intentarán conseguir un resultado positivo que les permita cerrar la llave en condición de local.

¿A qué hora juegan Sheriff vs. SC Braga?

La transmisión del cotejo entre Sheriff vs SC Braga EN VIVO empezará a partir de las 12.45 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 12.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

¿Qué canal transmite Sheriff vs. SC Braga?

Perú: Star Plus, ESPN Extra

Argentina: Star Plus, ESPN Extra

Bolivia: Star Plus, ESPN Extra

Chile: Star Plus, ESPN Extra

Ecuador: Star Plus, ESPN Extra

Colombia: Star Plus, ESPN Extra

Venezuela: Star Plus, ESPN Extra

México: HBO Max, TNT Go

Uruguay: Star Plus, ESPN Extra

Paraguay: Star Plus, ESPN Extra

Brasil: TNT Brasil

Estados Unidos: TUDN USA, Paramount+

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport 2

Italia: Sky Sport Action.

¿Dónde sintonizar ESPN Extra para ver Sheriff vs. SC Braga?

En Sudamérica, estos son los canales que deberás sintonizar para seguir el partido Sheriff vs. SC Braga por la señal de ESPN Extra:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express)

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV)

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD)

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR)

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV)

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas)

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable),

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Sheriff vs. SC Braga?

Para acceder a Star+ y ver el Sheriff vs. SC Braga, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Sheriff vs. SC Braga ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN Extra y Star Plus, tienes la opción de seguir el Sheriff vs. SC Braga vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde te enterarás del minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

Sheriff vs. SC Braga: posibles alineaciones

Sheriff: Georgios Athanasiadis; Renan Guedes, Keston Julien, Patrick Kpozo, Alexandr Belousov; Sébastien Thill, Andriy Bliznichenko; Adama Traoré, Dimitris Kolovos, Bruno y Momo Yansané.

Georgios Athanasiadis; Renan Guedes, Keston Julien, Patrick Kpozo, Alexandr Belousov; Sébastien Thill, Andriy Bliznichenko; Adama Traoré, Dimitris Kolovos, Bruno y Momo Yansané. SC Braga: Matheus, Cristian Borja, Raúl Silva, Fabiano Souza, Francisco Moura; Lucas Piazón, André Horta, Fransérgio; Nicolás Gaitán, Rui Fonte y Abel Ruiz.

¿Dónde juegan Sheriff vs. SC Braga?

El recinto que albergará este duelo por los dieciseisavos de final de la Europa League 2021-2022 será el Sheriff Stadium, coloso ubicado en la ciudad de Tiraspol, capital de Transnistria, Moldavia. Dicho escenario cuenta con una capacidad para acoger a 13.000 espectadores.