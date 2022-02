EN VIVO Sevilla vs. Dinamo Zagreb ONLINE por la Europa League vía ESPN Extra y Star+

Sevilla vs. Dinamo Zagreb EN VIVO se miden este jueves 17 de febrero en el Ramón Sánchez-Pizjuán por los dieciseisavos de final de la Europa League 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN Extra y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 3.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Sevilla vs. Dinamo Zagreb: ficha del partido

Europa League - Dieciseisavos de final Sevilla vs. Dinamo Zagreb ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 17 de febrero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿Dónde lo transmiten? ESPN Extra y Star+

¿A qué hora juega Sevilla vs. Dinamo Zagreb por la Europa League?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Sevilla vs. Dinamo Zagreb?

Perú: Star Plus, ESPN Extra

Argentina: Star Plus, ESPN Extra

Bolivia: Star Plus, ESPN Extra

Chile: Star Plus, ESPN Extra

Ecuador: Star Plus, ESPN Extra

Colombia: Star Plus, ESPN Extra

Venezuela: Star Plus, ESPN Extra

México: HBO Max, TNT Go

Uruguay: Star Plus, ESPN Extra

Paraguay: Star Plus, ESPN Extra

Brasil: TNT Brasil

Estados Unidos: TUDN USA, Paramount+

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport 2

Italia: Sky Sport Action

¿Dónde sintonizar ESPN Extra para ver Sevilla vs. Dinamo Zagreb?

En Sudamérica, estos son los canales que deberás sintonizar para seguir el partido Sevilla vs. Dinamo Zagreb por la señal de ESPN Extra:

Argentina: canal 1624 (DirecTV), canal 625 (INTV), canal 1008 (Supercanal), canal 105 (Flow), canal 1010 (Telecentro), canal 613 (Cablevideo Digital), canal 124 (Telered), canal 816 (Express)

Uruguay: canal 1624 (DirecTV), canal 553 (Nuevo Siglo), canal 2260 (CCV)

Colombia: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 530 (Claro TV satélite), canal 245 (Tigo), canal 1509 (Claro TV cable), canal 1010 (Click HD)

Chile: canal 1624 (DirecTV), canal 885 (Movistar TV), canal 473 (Claro TV), canal 213 (Entel), canal 106 y 514 (TuVes HD), canal 840 (VTR)

Ecuador: canal 1624 (DirecTV), canal 589 (Claro TV), canal 704 (CNT), canal 732 (Grupo Cable TV)

Bolivia: 43 (Entel), canal 515 (Inter Satelital), canal 704 (Tigo), canal 56 (Cotas)

Paraguay: canal 121 (Claro TV), canal 701 (Tigo satélite), canal 712 (Tigo cable),

Venezuela: canal 1624 (SimpleTV), canal 885 (Movistar TV), canal 1104 (Inter Satelital), canal 188

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Sevilla vs. Dinamo Zagreb?

Para acceder a Star+ y ver el Sevilla vs. Dinamo Zagreb, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Sevilla vs. Dinamo Zagreb ONLINE GRATIS?

En caso de que no cuentes con ESPN Extra y Star Plus, tienes la opción de seguir el Sevilla vs. Dinamo Zagreb vía la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde te enterarás del minuto a minuto, incidencias y podrás revivir los goles del compromiso.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Dinamo Zagreb?

El duelo entre Sevilla vs. Dinamo Zagreb se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La casa deportiva del cuadro sevillano fue inaugurada el 7 de setiembre de 1958 y tiene capacidad para albergar a 43.883 espectadores.