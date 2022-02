EN VIVO Real Sociedad vs. RB Leipzig por los dieciseisavos de final de la Europa League HOY

Real Sociedad vs. RB Leipzig se enfrentan HOY por la UEFA Europa League desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Red Bull Arena de Leipzig. Para ver la transmisión del encuentro, tendrás que sintonizar las señales de ESPN Extra y Star Plus; asimismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, donde encontrarás los goles en video, las principales incidencias y el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: ficha del partido

Partido Real Sociedad vs. RB Leipzig ¿Cuándo juegan? Hoy, 17 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Red Bull Arena (Leipzig) ¿En qué canal? ESPN Extra y Star Plus

Real Sociedad vs. RB Leipzig: previa

El conjunto de azul y blanco llegó a esta instancia luego de quedar segundo en el Grupo B, compartido con Mónaco (12), PSV (8) y Sturm Graz (2) con nueve puntos. Asimismo, vienen con los ánimos a tope tras derrotar 2-0 al Granada por LaLiga Santander.

Por otro lado, los toros rojos accedieron a los dieciseisavos luego de quedar terceros del Grupo A de la UEFA Champions League con siete unidades. Por la Bundesliga, son cuartos en la tabla de posiciones y llegan de vencer al Colonia por 3-1.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: horarios

España: 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Sociedad vs. RB Leipzig?

Podrás ver el choque EN VIVO entre los toros rojos y blanquiazules a través de las señales de ESPN Extra y Star Plus.

¿Cómo ver Real Sociedad vs. RB Leipzig ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Sociedad vs. RB Leipzig por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Sociedad vs. RB Leipzig?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Sociedad vs. RB Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

UEFA Europa League: otros partidos de hoy

Barcelona vs. Napoli | 12.45 p. m.

Borussia Dortmund vs. Rangers | 12.45 p. m.

Sheriff vs. SC Braga | 12.45 p. m.

Zenit vs. Real Betis | 12.45 p. m.

Atalanta vs. Olympiacos | 3.00 p. m.

Porto vs. Lazio | 3.00 p. m.

Sevilla vs. Dinamo Zagreb | 3.00 p. m.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: ¿dónde juegan?

El cotejo entre españoles y alemanes tendrá lugar en el Red Bull Arena de Leipzig, con capacidad para 44.199 espectadores.