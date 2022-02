HOY Comunicaciones vs. Colorado Rapids EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido por la Concachampions?

Comunicaciones vs. Colorado Rapids EN VIVO se enfrentan este jueves 17 de febrero por los octavos de final de la Concachampions, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de TUDN, ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Comunicaciones vs. Colorado Rapids: previa

Comunicaciones y Colorado Rapids nunca se enfrentaron; sin embargo, los cremas ya saben lo que es jugar ante conjuntos estadounidenses, pues se midieron ante Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, consiguiendo dos empates y dos derrotas. Por tal motivo, el conjunto local buscará sumar sus tres primeros puntos. Recordemos que los guatemaltecos llegan a este juego de ida como campeones de la Liga Concacaf 2021.

Por otra parte, el Colorado Rapids se clasificó a este torneo regional al quedar como líder de la Confederación del Oeste en la temporada pasada en EE. UU.. La visita tiene la desventaja de no jugar un partido oficial desde diciembre del año pasado, cuando empataron 1-1 contra Orlando City.

Comunicaciones vs. Colorado Rapids: posibles alineaciones

Comunicaciones: Kevin Moscoso, Stheven Robles, Alexander Larín, Nicolás Samayoa, Karel Espino, José Corena, José Ayoví, Jorge Aparicio, José Manuel Contreras, Andrés Lezcano y Juan Anangonó. DT: William Coito.

Colorado Rapids: William Yarbrough, Lalas Abubacar, Danny Wilson, Auston Trusty, Keegan Rosenberry, Bryan Acosta, Jack Price, Anthony Kaye, Bryan Galvan, Jonathan Lewis y Diego Rubio. DT: Robin Fraser.

Comunicaciones vs. Colorado Rapids: ficha del partido

Partido Colorado Rapids ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de febrero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Doroteo Guamuch Flores ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Comunicaciones vs. Colorado Rapids EN VIVO?

El encuentro entre Comunicaciones vs. Colorado Rapids EN VIVO se llevará a cabo hoy jueves 16 de enero desde las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Comunicaciones vs. Colorado Rapids EN VIVO?

La ida de los octavos de final de la Concachampions se jugará este jueves 17 de febrero en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star+ (Centroamérica). También la televisarán TUDN y Fox Sports 2 (Estados Unidos).

¿Cómo seguir ONLINE el partido de Comunicaciones vs. Colorado Rapids?

Si quieres seguir en internet el Comunicaciones vs. Colorado Rapids, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿En qué estadio se disputará el Comunicaciones vs. Colorado Rapids?

El escenario escogido para el Comunicaciones vs. Colorado Rapids es el Estadio Doroteo Guamuch Flores, casa deportiva localizada en Guatemala. Este recinto tiene la capacidad de albergar a 30.000 asistentes.