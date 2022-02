Con una baja sensible, FC Barcelona anunció su lista de convocados para enfrentar al Napoli

El FC Barcelona regresa hoy jueves 17 a la UEFA Europa League luego de casi 20 años y lo hará ante un viejo conocido, el Napoli de la Serie A italiana. Para este encuentro, los culés tendrán la sensible baja de Ronald Araújo, quien presenta una sobrecarga muscular.

En la lista tampoco figura el histórico Dani Alves, pero esto se debe a que no fue inscrito para el certamen; además, Sergi Roberto, Memphis Depay, Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Ansu Fati también son bajas por lesión.

Lista de convocados:

Ter Stegen, Dest, Piqué, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Adama, Braithwaite, Neto, Pedri, Luuk De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie De Jong, Mingueza, Eric García, Aubameyang, Nico, Gavi y Arnau Tenas.

Convocados del FC Barcelona. Foto: FC Barcelona (Twitter)

Alineaciones probables de Barcelona vs. Napoli

FC Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, Éric García, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri González, Pablo Páez “Gavi”, Ferran Torres y Adama Traoré.

Napoli: Alex Meret, Mário Rui, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, André Zambo Anguissa, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Eljif Elmas y Victor Osimhen.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Napoli?

El Camp Nou es el recinto futbolístico propiedad del FC Barcelona designado; fue inaugurado el 24 de setiembre de 1957 y está ubicado en el distrito de les Corts de la ciudad de Barcelona, España.

¿Cómo seguir Barcelona vs. Napoli ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Napoli, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.