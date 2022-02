Jean Pierre Archimbaud de FBC Melgar: “El esfuerzo no se negocia”

El mediocampista de FBC Melgar Jean Pierre Archimbaud agradeció a los hinchas rojinegros el apoyo recibido y apuntó que espera que este se mantenga, incluso en partidos donde el resultado no acompañe o el funcionamiento no sea óptimo.

El futbolista remarcó que, si bien no todos los duelos son iguales, la actitud debe mantenerse. “Podemos no tener un buen partido, pero el esfuerzo no se negocia ”, declaró al programa Los deportivos.

El Dominó se prepara para visitar esta sábado a Sport Huancayo; sin embargo, Archimbaud no podrá jugar tras ser expulsado en el empate de 2 a 2 ante Sporting Cristal.

Permanece molestia

Archimbaud aún cargaba la molestia por su expulsión ante Cristal, ya que la consideró injusta. El jugador rojinegro sostuvo que el árbitro y el juez de línea pudieron resolver de otra manera el desencuentro con Alejandro Hohberg, que culminó con tarjeta roja para ambos.

Aceptó que él reclamó con palabras fuertes al deportista por no devolver el balón para el fair play, pero a cambio recibió un cabezazo. Refirió que incluso jugadores de la Celeste le dijeron a su compañero que retorne la pelota para cumplir con el juego limpio. “Hoy estoy más tranquilo, pero en su momento me dolió y me causó mucha frustración”, sentenció.