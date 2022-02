La Vieja Señora quiere quedarse con el derbi: posibles formaciones de Juventus y Torino

Por la Serie A, Juventus y Torino se enfrentan en una nueva edición del derbi de Turín y con realidades distintas. Los dirigidos por Massimiliano Allegri marchan en la cuarta posición con 46 puntos y en zona de Champions League, mientras que el Toro lucha por llegar, siquiera, a la Conference League, puesto a que se ubica en la décima casilla con 32 unidades y a 10 de diferencia.

Juventus vs. Torino: posibles formaciones

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot; Paulo Dybala, Álvaro Morata y Dusan Vlahovic.

Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Koffi Djidji, Bremer, Ricardo Rodríguez; Wilfried Singo, Karol Linetty, Tommaso Pobega, Mergim Vojvoda, Josip Brekalo, Marko Pjaca y Andrea Belotti.

Juventus vs. Torino: posibles bajas

Juventus: Leonardo Bonnucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Danilo y Koni De Winter.

Torino: Mohamed Fares y Dennis Praet.

Juventus vs. Torino: horarios

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

¿Cómo ver Juventus vs. Torino ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Torino por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.