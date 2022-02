Respalda a sus delanteros: el once que probó Carlos Bustos para enfrentar a Mannucci

Los respalda. Si bien no han perdido en la presente edición de la Liga 1 Betsson, Alianza Lima ha tenido algunos inconvenientes en zona ofensiva y solo cosechó dos empates. El equipo de Carlos Bustos no se encuentra fino de cara al arco; sin embargo, esto no sería impedimento para que el argentino mantenga la línea ofensiva que arrancó en el Migel Grau.

Uno de los futbolista más cuestionados fue el delantero Aldair Rodríguez, el exjugador de América de Cali tuvo algunas ocasiones, pero no logró convertir. Por su parte, Hernán Barcos, goleador del club en el 2021, contó con pocas chances y hasta el momento no registra anotaciones. Más allá de este panorama, el comando técnico confía en la capacidad de sus artilleros.

Hernán Barcos fue el goleador de Alianza Lima en el 2021. Foto: Liga 1

La zona central y el medio campo tampoco se tocarían. La línea de tres conformada por Christian Ramos, Pablo Míguez y Yordi Vílchez tuvo buenos resultados contra la Misilera y se espera darle mayor rodaje.

Cabe resaltar que el duelo ante los trujillanos permitirá el reencuentro de los aficionados con la plantel íntimo. Asimismo, la directiva aprovechará este compromiso para celebrar el aniversario 121 de la institución, y esperan que la fiesta sea completa con el primer triunfo en el torneo local.

Posible once de Alianza Lima ante Carlos Mannucci

Ángelo Campos, Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por la Liga 1?

El enfrentamiento Alianza Lima vs. Carlos Mannucci por la tercera jornada de la Liga 1 Betsson se desarrollará el domingo 20 de febrero a partir de las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

