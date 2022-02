Star Plus EN VIVO Sheriff vs. SC Braga: ¿a qué hora y cómo ver partido por la Europa League?

Sheriff vs. SC Braga EN VIVO se enfrentan este jueves 17 de febrero por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2021-22, a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) en el Bolshaya Sportivnaya Arena (Moldavia). El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Para que no te pierdas este partido, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Sheriff vs. SC Braga: previa

Esta será la primera vez que ambos elencos se enfrenten en su historia. El Sheriff Tiraspol llegó a esta instancia luego de quedar tercero (7 pts.) en el Grupo D de la Champions League, por detrás de Real Madrid (15 pts.) e Inter de Milán (10 pts.). Para este encuentro, el peruano Gustavo Dulanto no podrá estar debido a que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otra parte, Sporting Braga de Portugal accedió a los dieciseisavos de final tras quedar segundo en el grupo F, por detrás de Estrella Roja de Serbia. El combinado luso buscará dar el golpe como visitante y repetir el desempeño que tuvo en la temporada 2010-2011, cuando jugaron la final ante el Porto.

Sheriff vs. SC Braga: posibles alineaciones

Sheriff: Giorgos Athanasiadis (GK); Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Stjepan Radeljić, Cristiano; Dimitrios Kolovos, Bruno Felipe Souza da Silva, Sebastien Thill; Adama Traore, Serafim Cojocari, Momo Yansané.

Braga: Matheus (GK); Bruno Rodrigues, Vitor Tormena, Paulo Oliveira; Fabiano Silva, Andre Horta, Andre Castro, Wenderson Galeno; Iuri Medeiros, Ricardo Horta; Abel Ruiz.

Sheriff vs. SC Braga: ficha del partido

Partido Sheriff vs. SC Braga ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de febrero ¿A qué hora? 12.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Bolshaya Sportivnaya Arena ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora ver Sheriff vs. SC Braga EN VIVO?

El partido entre Sheriff vs. SC Braga EN VIVO se llevará a cabo este martes 15 de febrero desde las 12.45 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país:

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

México: 11.45 a. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Sheriff vs. SC Braga?

Para acceder a Star Plus y ver el Sheriff vs. SC Braga, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Sheriff vs. SC Braga?

Si quieres seguir en internet el Sheriff vs. SC Braga, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.