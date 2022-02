El amargo presente del Benevento sin Gianluca Lapadula en la Serie B

Gianluca Lapadula vive uno de los momentos más complicados de su carrera. No es tomado en cuenta por su equipo el Benevento en lo que va del año y no entrena junto al primer equipo. Sin embargo, no solo el delantero turinés la pasa mal, el cuadro amarillo y rojo atraviesa una mala racha en la Serie B desde que optó por marginar al peruano.

El último duelo que disputó Lapadula fue el 10 de diciembre de 2021 ante el Ternana por el ascenso italiano. Aquel día el peruano anotó un doblete que colocó a su equipo en la cuarta posición de la tabla. Sin embargo, desde que el ítalo-peruano no es tomado en cuenta, los hechiceros solo pudieron ganar uno de sus últimos seis encuentros.

El último triunfo del cuadro rojiamarillo fue ante Monza por 3-1 el 13 de enero. De ahí en adelante, el Benevento jugó cinco partidos, cosechó tres empates y dos derrotas. Igualó ante Spal 1-1 y luego perdió contra Alessandria 2-0.

Tras ello empató ante Parma (0-0) y Lecce (1-1) para posteriormente caer frente a Ascoli por 0-2 en duelo válido por la jornada 23 de la Serie B. Por si fuera poco, desde que no utiliza a ‘Lapagol’, el Benevento cayó del cuarto al sétimo lugar de la tabla y se encuentra a un punto de quedar fuera de los playoffs de ascenso a la Serie A.