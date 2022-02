PSG, City y Liverpool sonríen, Real Madrid peligra y el Bayern sufre en la Champions League

Se jugaron cuatro de los ocho duelos por los octavos de final de la Champions League. En algunas canchas tuvimos encuentros más que atractivos y peleados, mientras que otros se dieron victorias apabullantes y equipos que prácticamente sacaron un boleto para la siguiente instancia.

De momento, dos eliminatorias parecen sentenciadas y las otras dos están en el aire y esperan resolverse en la vuelta, que se jugará en marzo. En esta nota te mostraremos el resumen de los cuatro primeros duelos.

PSG venció y el Madrid peligra

Era partido más ‘morboso’ de todas las llaves, por todos los condimentos que tenía; Mbappé y su futuro en el Real Madrid, el que Messi no haya podido anotarles desde hace cuatro años y los regresos de Neymar y Benzema de sus respectivas lesiones. No obstante, los parisinos no solo lograron quedarse con la victoria al último segundo, sino que impusieron su juego y dejaron ver a los de Ancelotti como un equipo cualquiera.

En Madrid están decepcionados por la imagen que dejaron los blancos en el Parque de los Príncipes y empiezan a preocuparse por no conseguir el boleto para los cuartos de final. ¿En Francia? Pese al penal fallado de Lionel Messi, están más que felices con su nuevo rey, Kylian Mbappé.

Manchester City adelantó su boleto ante Lisboa

Los de Pep sellaron su clasificación en Lisboa. Pese a que ya no vale el gol de visitante, se dieron un festín y anotaron cinco goles. Bernardo Silva (2), Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling marcaron en el Estádio José Alvalade y ahora esperan sellar su pase en el Etihad Stadium.

Bayern salvó un empate ante RB Salzburg

Los que sufrieron más de la cuenta fueron los de Nagelsmann. Los bávaros se vieron sorprendidos en el Red Bull Arena a los 20 minutos gracias a Chikwubuike Adamu. Sin embargo, fiel a su estilo, arrinconaron a su rival y crearon diversas ocasiones de gol que no pudieron concretar, mientras que los locales apelaban a contraataques débiles.

Finalmente, apareció Kingsley Coman para anotar la igualdad sobre el final del encuentro. Ahora ambos equipos buscarán definir la llave en el Allianz Arena.

Liverpool noqueó al Inter en el final

Por último, los ‘Reds’, que fueron superados durante gran parte del partido por los neroazurros, se impusieron 2-0 gracias a los goles de Roberto Firmino y Mohamed Salah. El conjunto de Jürgen Klopp aceleró en el último cuarto de hora y consiguió el valioso triunfo en el Giuseppe Meazza.