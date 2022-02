Thierry Henry sobre Mbappé en PSG: “Hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo”

El último martes, PSG y Real Madrid se enfrentaron por la Champions League, siendo Kylian Mbappé la figura del encuentro al anotar al último minuto el gol de la victoria del conjunto parisino. Tras el encuentro, la hinchada, los medios y varios personajes del fútbol se refirieron sobre el joven futbolista, quien tendría casi todo listo para jugar en el cuadro merengue la próxima temporada. Uno de ellos fue el ex seleccionado francés Thierry Henry.

Durante una entrevista, la leyenda francesa confesó haber conversado con el jugador de 23 años y le dijo que el Paris Saint-Germain es su equipo, por lo que no debería dejar el club.

“Estuve con él en una entrevista y le dije: ‘Ese es tu equipo’. Y se sorprendió cuando se lo dije, pero todos lo saben. Hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo. Y ahora lo está demostrando todo el tiempo”, declaró a CBS Sports.

Mira el gol de Kylian Mbappé ante Real Madrid

Si bien su deseo es que Kylian Mbappé se quede en el PSG y la Ligue 1, el exjugador del Arsenal precisó que ve complicado que el atacante de la selección francesa se quede cuando finalice su contrato en junio del presente año.

“Es difícil para mí, porque soy francés y debería querer que se quedara en la Ligue 1. En un equipo como este. Pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé lo tendrían que haber hecho hace dos años. No le demostraron amor y ahora otro equipo lo ha hecho. No sabemos cuál es, pero no creo que se quede”, sostuvo.

Confesó duros momentos de Mbappé

Por otra parte, Thierry Henry reveló lo que vivió Kylian Mbappé a inicios de temporada cuando se aseguraba que el francés iba estampar su firma con el Real Madrid.