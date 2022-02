Neymar llena de elogios a Verratti: “No sabía que era tan espectacular”

El futbolista italiano Marco Verratti fue el pilar del PSG en el centro del campo y firmó una actuación extraordinaria en la victoria contra el Real Madrid por la ida de los octavos de final de Champions League 2021-22. Al respecto, Neymar reconoció el desempeño del ‘azzurri’ y lo llenó de elogios post partido.

“ Sabía que Verratti era un gran jugador, pero no me di cuenta de que era tan espectacular . Un genio. Es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado, junto a Xavi e Iniesta”, confesó Neymar.

Neymar volvió a jugar con el PSG tras superar una lesión. Foto: EFE

Pochettino sobre triunfo ante Real Madrid: “Puede ser nuestro mejor partido de la temporada”

PSG derrotó por la mínima diferencia a Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League. Tras el encuentro, Mauricio Pochettino declaró para Movistar Deportes España y aprovechó para destacar la labor de sus dirigidos ante el conjunto madridista.

PUEDES VER: Universitario enfrentará a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2022

“Fue un partido que trabajamos para desarrollarlo más o menos como se vio. Quiero resaltar el trabajo del equipo que ha sido fenomenal”, explicó. El estratega argentino señaló los puntos fuertes y débiles de su equipo. “Tuvimos buen funcionamiento con y sin el balón. Controlamos el juego pero por momentos carecimos de agresividad”, sostuvo.

Pochettino se mostró tan satisfecho con el rendimiento ante Real Madrid y se animó a decir que fue una de las mejores presentaciones de sus pupilos. “Viendo la competición y al rival, puede ser nuestro mejor partido de la temporada. Tenemos que disfrutar mucho más en el campo por el talento que tenemos”, expresó.